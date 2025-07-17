金廈泳渡喊卡　吳嘉將：傷害兩岸和金門觀光

2025年金廈泳渡活動取消辦理。（金門縣政府提供） 中評社台中7月17日電（記者 方敬為）原定26日舉辦的第13屆金廈泳渡活動，遭陸委會以涉“統戰、“國安”為由，表達不樂見辦理，金門縣府16日宣布，因陸方選手、官員等遲未能取得陸委會的入境許可，本屆泳渡賽事停辦。金門縣潛水協會理事長、台灣民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將接受中評社訪問表示，泳渡活動是金廈兩地情誼的展現，辦理10多年突然中斷，金門觀光恐受波及。



吳嘉將提到，金廈泳渡是金門一年一度的體育盛會，不只兩岸三地的游泳健將參賽，海外選手也非常多，每年報名參賽者都超過200人，帶動觀光商機，包括交通業、旅宿業、餐飲業等都受惠。每年金門的商家也會搭配活動推出優惠方案攬客，這次活動中斷，對金門觀光確實有傷。



吳嘉將說，金門的觀光旅遊最近在大陸方面開放福建民眾赴金遊覽後，有顯著的成長，金門可作為兩岸和平發展的示範區，他認為，台灣政府應該要保留金門在兩岸關係當中的特殊區位，但是當陸委會介入，並要求金廈泳渡停辦，形同破壞金門過去長期在兩岸交流、穩定兩岸關係的努力。他擔心，此例一開，後續會否再要求金門停止辦理其他兩岸活動？這都是地方業者與民眾很不樂見的情況。



吳嘉將，楓蓮旅行社董事長、金翔國際公司總經理，自1993年投入經營旅行社，30多年來經常往返金、台兩地，專營台灣赴金門團客及自由行旅遊套裝遊程服務、票務處理，曾任2屆金門旅行商業同業公會理事長、金門縣觀光協會理事長，目前兼任金門縣潛水協會理事長。



2025第13屆金廈泳渡原定7月26日舉行，但遭陸委會公開表達“不建議”舉辦，金門縣政府16日由副縣長李文良對外說明，今年金廈泳渡由陸方主辦，須由“中央”發給入境許可，陸方選手才可經由海上進入金門水域，但目前都沒有收到入境許可，“因此只能遺憾宣布無法繼續舉辦下去”。這是金廈泳渡活動辦理12年來，除了疫情中斷以外，首次因政治因素停辦。



吳嘉將表示，金廈泳渡被取消，讓地方觀光業者相當扼腕，很多業者為了迎接金廈泳渡活動，老早就在準備加派人力、增加備料、配套活動等，結果卻撲了一場空，過去包括選手的接駁、住宿、餐飲等需求，地方交通業、旅宿業、餐飲業者都受惠，無法相信，連辦12年的體育活動居然會因為政治考量而被取消。



吳嘉將指出，金廈泳渡是金門、廈門兩地情誼的象徵，已成為兩岸和諧的重要體育活動品牌，尤其是兩岸關係緊張的當下，該活動更顯得可貴，有關單位不應該將體育活動與政治掛勾，對緩和兩岸關係沒有幫助，同時也傷害到金門的觀光。