賴士葆：綠對美跪著談關稅　想拖過大罷免？

藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普表示即將對全球逾150國發出關稅通知函，可能為10%或15%。中國國民黨籍“立委”賴士葆17日表示，“行政院副院長”鄭麗君都已赴美國華府談判完返台，卻不敢透露任何答案。若談得好，民進黨政府一定敲鑼打鼓，是刻意想拖過26日大罷免嗎？對美跪著談、進口美國零關稅將是“喪權辱國”。



特朗普16日表示，他即將對全球超過150個國家發出關稅通知函，內容將告知各國其商品輸美時將適用的稅率，可能為10%或15%，這些國家將被視為一個群組，統一適用相同稅率，美方即將宣布幾項“不錯的協議”。



“立法院”財政委員會17日舉行“台美政府對等關稅協商‘我國’政府因應對策”公聽會，與會官員有“行政院”常務副秘書長李國興、“國安會”秘書處副處長陳世玉、“政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“財政部長”莊翠芬、“國發會副主委”高仙桂、“經濟部政務次長”江文若。出席學者專家有華梵大學人文教育中心特聘教授杜震華、台灣區車輛工業同業公會副秘書長吳智魁、桃園市總工會副理事長劉勝銘、“中華民國”全國總工會秘書長溫宗諭、中正大學勞工關係學系教授王安祥、淡江大學經濟學系教授蔡明芳、中華經濟研究院第一所長劉孟俊、農民代表林佳新。輪值召委為中國國民黨籍“立委”賴士葆。



賴士葆表示，照民進黨政府的調性，談得好一定會敲鑼打鼓，如今新台幣匯率漲幅13%，中小企業面臨倒閉可能，特朗普現在說可能15%、20%。那台灣產業能面臨美國壓力、台進口美產品零關稅嗎？農民、汽車業怎麼活？汽車業從17.5%關稅降到零怎生存？應逐年降低，不是一次歸零，不能說為了美國降稅將台灣經濟拖垮，這談判政治化怎會這麼嚴重？越南對美零關稅、還是要被美課徵20%，台灣現在台積電去美國、也買了美國阿拉斯加州天然氣液化管線，“經濟部長”郭智輝也說增加美國投資，談了那麼多，怎還沒有答案？



賴士葆說，以民進黨政府風格一定大吹特吹、講有多讚，看起來一定會比10%還高，台灣不要繼續跪著談，連日本首相石破茂都敢強硬對美國說，若談汽車零關稅，是決不接受。台灣官員沒人敢說不，都只敢說好？還是早就談出來了，但因大罷免所以拖延不講？台灣決不可接受零關稅，將是“喪權辱國”。