黃國昌揭企業、勞工噤若寒蟬　都不敢批評綠

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）台美關稅談判遲未揭曉，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌17日痛批，蔡英文、賴清德在2014年面對太陽花學運時，狠批馬英九政府服貿黑箱，說得太好了，那現在台美關稅談判為何噤若寒蟬？官員只會官腔官調，把“國會”、人民都橡皮圖章跟空氣。



黃國昌說，面臨重大負面影響，台灣勞工有參與討論嗎？他從北到南密集拜會廠商、勞工，大家都怕得要死，沒人敢出來批評政府，因現在有肅殺氣氛，講話的廠商可能會被關切、影響補助，噤若寒蟬。或許有人會說跟中國大陸談判、是因對方是“敵國”，美國則是最好朋友，態度要不一樣，那民進黨還記得自己說要建立標準化、透明化、“國會”參與監督的法律修正嗎？當年的學者專家都在民進黨裡當官了，卻將現在的“國會”當橡皮圖章，把企業人民當空氣。民眾黨會持續與農漁民企業站在一起。



“立法院”財政委員會17日舉行“台美政府對等關稅協商‘我國’政府因應對策”公聽會，與會官員有“行政院”常務副秘書長李國興、“國安會”秘書處副處長陳世玉、“政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“財政部長”莊翠芬、“國發會副主委”高仙桂、“經濟部政務次長”江文若。出席學者專家有華梵大學人文教育中心特聘教授杜震華、台灣區車輛工業同業公會副秘書長吳智魁、桃園市總工會副理事長劉勝銘、全台總工會秘書長溫宗諭、中正大學勞工關係學系教授王安祥、淡江大學經濟學系教授蔡明芳、中華經濟研究院第一所長劉孟俊、農民代表林佳新。輪值召委為中國國民黨籍“立委”賴士葆。



黃國昌表示，他今天站在同樣的財委會講台，很有感觸，因他當年2014年是以“中研院”研究員身分，也在這個位置上大聲疾呼馬英九政府對陸的服貿談判是黑箱作業，“立法院”在搞什麼東西？他當初宛如狗吠火車，因那時“立院”形同快癱瘓，完全無法發揮監督制衡功能。