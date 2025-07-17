美產品輸台零關稅？學者、工會喊話快提配套

淡江大學經濟學系教授蔡明芳。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）台美關稅談判結果遲未揭曉，“立法院”財政委員會17日邀集政府官員、談判代表、學者專家、基層勞工公會代表等參與公聽會。學者專家對政府提出建議，要求必須避免讓台企產生二度傷害、要保護廠商。基層工會代表則批，若未來美方進口產品真的零關稅，可能造成中高齡大量失業。光補貼產業沒有用，要有輔導轉型機制。



“立法院”財政委員會17日舉行“台美政府對等關稅協商“我國”政府因應對策”公聽會，與會官員有“行政院”常務副秘書長李國興、“國安會”秘書處副處長陳世玉、“政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“財政部長”莊翠芬、“國發會副主委”高仙桂、“經濟部政務次長”江文若。出席學者專家有華梵大學人文教育中心特聘教授杜震華、台灣區車輛工業同業公會副秘書長吳智魁、桃園市總工會副理事長劉勝銘、全台總工會秘書長溫宗諭、中正大學勞工關係學系教授王安祥、淡江大學經濟學系教授蔡明芳、中華經濟研究院第一所長劉孟俊、農民代表林佳新。輪值召委為中國國民黨籍“立委”賴士葆。



淡江大學經濟學系教授蔡明芳表示，無論高關稅或低關稅，一定都會影響產業，只是受影響的產業不同，台灣要什麼？台灣要拓展出口市場，避免廠商受到生產過剩國家的二度傷害。美國是世界的市場，台灣若往歐洲、日本等國出口，可是這些國關稅也不低。因此要提高供應鏈的互補性，降低對無競爭力廠商的保護。

