館長為過去反韓國瑜道歉　王淺秋：超感動

館長陳之漢與媒體人王淺秋。（照：《千秋萬事》提供） 中評社台北7月17日電／“館長”陳之漢赴上海旅遊直播後，返台投入反惡罷，他今天接受韓國瑜昔日幕僚、資深媒體人王淺秋專訪時，王淺秋透露，日前兩人在反惡罷活動碰面，“館長”以誠懇的態度向她說“對不起”，讓她超感動。



陳之漢今天接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋表示，“館長”因為怕早上爬不起來，整晚沒睡，是讓她感動的事蹟之一；另一件事就是，她日前在一場反惡罷活動遇到館長，當時跟他說，之前韓國瑜上“館長”直播被酸爆，大家起鬨要改由王淺秋去上，她當時回說“我不敢，我怕被打。”結果“館長”聽完，竟直接跟她說“對不起”，而且表情天真又誠懇。



“館長”表示，他以前對韓國瑜原本是很愛他，後來又恨他，到了韓國瑜當上“立法院長”後，他才發現韓國瑜“修養真好啊”！面對民進黨籍“立委”各種挑釁都沒有動怒。



至於為什麼這麼挺民眾黨前主席柯文哲？他說，自己其實不喜歡柯文哲、甚至還看不起他，因為他講話很白目，但站在人民角度，他認為不能沒有柯文哲。



“館長”認為，柯文哲確實是一個好人，當醫生救過多少人的命，支持柯文哲是一種精神，因為這個“國家”的司法不能這樣幹。尤其柯文哲是他親身認識的人，出了事一定會挺他。



“館長”在大罷免選前黃金週，也將出席7月19日新竹反惡罷力挺高虹安、鄭正鈐；20日則會跟民眾黨一起到民進黨中央黨部外北平東路集結，幫台北市5名藍委站台。