告急不能喊？藍批李進勇是綠色戒嚴的看門犬

國民黨召開“戒嚴說中了？戒嚴‘國家隊’就是‘賴政府’；鬼才相信李進勇的中立性”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北7月17日電／首波24位中國國民黨籍“立委”罷免案將在7月26日投開票，依法從16日凌晨零時起不可散布各種民調。“中選會主委”李進勇昨天一度表示，宣稱“告急”就個案認定還是會被認為違反規定，後則改口“我沒有說不能”。國民黨17日召開記者會指出，李進勇在2018年爭取連任雲林縣長時，就曾在選前七天宣稱“我的選情很危險”，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤質疑“只許州官說屁話，不准百姓喊告急”？現在連說“告急”都要搞綠色戒嚴嗎？



國民黨發言人楊智伃則指出，民進黨一直以來不斷地往戒嚴的方向走，李進勇更是戒嚴“國家隊”中的一隻看門犬。



國民黨17日召開“戒嚴說中了？戒嚴‘國家隊’就是‘賴政府’；鬼才相信李進勇的中立性”記者會，凌濤說，“戒嚴‘國家隊’，嚴重懷疑你們隨時會宣布戒嚴，剛好而已！”他強調，戒嚴“國家隊”就從這次罷免應該要中立的“中選會主委”李進勇開始，李進勇恐嚇百姓不能說罷免選舉告急，過去都可以稱告急，今天為什麼要個案認定？他呼籲李進勇不要再硬凹、說謊，李進勇想把這次大罷免的告急、搶救通通列罪，這是李進勇黑手介入這次大罷免的劣跡。



凌濤質疑，“難道戒嚴說中了嗎？”昨天晚上綠營側翼排山倒海、傾巢而出，是害怕了嗎？他表示，現在的台灣是不是民進黨想幹嘛就幹嘛？令人擔心的是民進黨出奧步，令人怕的是民進黨早已經準備戒嚴。民進黨籍“立委”王世堅稱這是製造謠言、恐嚇社會大眾，但是事實是柯建銘每次都說中。



凌濤說，“民進黨喊戒嚴是空穴來風？但柯建銘跟罷團瘋給你看！”民進黨是不是把台灣人當瞎子？他三問民進黨，韓國尹錫悅宣布戒嚴時民進黨團發文跟進挺戒嚴，怪台灣人看錯？罷團領袖直接講“大罷免不成功沒辦法戒嚴”，怪台灣人聽錯？柯建銘說“死罪可免，活罪難逃”要重啟刑法100條，怪畫面太美？



對於李進勇稱罷免投票前“告急”違規的說法，凌濤指出，李進勇過去在雲林選舉時喊告急牌，希望全力相挺，難道通通忘記了嗎？為什麼沒有個案認定？“只許州官說屁話，不准百姓喊告急”？現在連說“告急”都要搞綠色戒嚴嗎？

