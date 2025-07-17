翁履中：台幣升值全球第一　再加關稅是重擊

翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電／美國總統特朗普近日陸續宣布新對等關稅稅率引發國際關注，但仍未宣布台灣最新關稅措施。旅美教授翁履中16日在政論節目表示，台幣升值比率是世界第一，關稅再加上匯率大幅升值的情況下，對出口導向的台灣，衝擊非常大。



根據《中時新聞網》報導，翁履中16日在政論節目《全球大爆卦》表示，我們真的要擔心的是，7月底的報告出爐之後，特朗普到底要給台灣什麼樣的稅率，那個才是我們要關注的，而不是現在我們在比賽，到底是10%、15%或20%這樣的猜測，現在這種總體關稅不管開出多少，事實上，對台灣都是負擔。



翁履中指出，我們30幾趴的傳統產業，毛利率本來就低，不管是農產品、傳統商品，這些出口的中小企業平均毛利大概18%，關稅不管是給15%或20%，都已經吃不消。



翁履中並點出，更何況，台灣還有一點是世界第一，那就是特朗普1月上任以來，台幣升值比率是世界第一，升值來到13%。所以在我們談關稅時，我們忽略本來自己可以控制、可以稍微施點力的，像是央行對於匯率的保護。但事實上，我們完全沒有做，你可以說這是非關稅貿易壁壘，我們不能夠操控貨幣，會受到制裁。可是世界上所有國家，我們給的是最多的、讓步最多，關稅再加上匯率大幅升值，在明顯的升值情況下，對我們這種出口導向的“國家”，衝擊非常大。



翁履中認為，台灣本身量體小，被排在很後面，很正常。現在我們去揣測，包括政府官員都說不樂觀，老百姓又如何樂觀？