台官方：關稅談判8／1前爭取比日韓更佳

經貿辦副總談判代表顏慧欣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）台美關稅談判遲未揭曉，“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣17日表示，目前有收到美國的關稅通知函有25國，談判小組研判是美國要想與這些國家繼續談的意思，而台灣與全球大部分國家都未收到信函，台灣會在8月1日前持續與美國談到對台最有利的結果，也會捍衛台灣產業及人民的健康、食安等，並希望可爭取到與經貿競爭對手、比日本、韓國更好待遇，現在就全力衝刺。



美國總統特朗普16日表示，他即將對全球超過150個國家發出關稅通知函，內容將告知各國其商品輸美時將適用的稅率，可能為10%或15%，這些國家將被視為一個群組，統一適用相同稅率，美方即將宣布幾項“不錯的協議”。



“立法院”財政委員會17日舉行“台美政府對等關稅協商“我國”政府因應對策”公聽會，與會官員有“行政院”常務副秘書長李國興、“國安會”秘書處副處長陳世玉、“政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“財政部長”莊翠芬、“國發會副主委”高仙桂、“經濟部政務次長”江文若、“農業部政務次長”胡忠一等。



“政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，“行政院副院長”鄭麗君所領導的台美經貿談判工作小組，在與美國談判中，瞭解美國是要解決貿易逆差問題、才提出對等關稅。目前已有25國陸續收到關稅通知函，有20到50%等，但全球都是在8月1日才會被實施。



顏慧欣說，目前觀察收到關稅信函的國家，是要與美國繼續談判，比如柬埔寨、歐盟、越南等，台灣雖說還沒收到關稅信函，但關於收不收到，研判是美國政府希望給各國政府更多時間、加速各國與美國談判所做的誘因。台灣的談判立場，就是持續在8月1日前努力與美國協商，爭取對台灣產業、國家利益最佳結果，也希望可爭取到與經貿競爭對手、比日本、韓國更好待遇，現在就全力衝刺。

