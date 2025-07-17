卓榮泰指普發現金內心交戰　因藍白預算誤導

記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月17日電（記者 鄭羿菲）朝野近期攻防普發現金新台幣1萬元議題，“行政院長”卓榮泰17日親上火線召開記者會，說明從2021年以來的歲計賸餘使用狀況，並數度批評在野黨從不精算，只用新台幣1.8兆元的超徵數字來誤導民眾，實際上政府僅剩4436億元。卓榮泰也說，他願意赴“立法院”專案報告說明政府財政狀況，並討論什麼是合法合憲的審查預算。



由於罷免投票倒數第9天，加上日前說，一萬元只能買遙控飛機、冰箱，卓榮泰遭轟不知民間疾苦。對於是否拒絕普發現金，卓今日在記者會上沒說死，還說“在我內心非常交戰”。



不過，是否普發現金1萬元在台灣社會輿論上呈現兩極，卓榮泰也謹慎地說明，在他內心非常交戰，要普發現金就須舉債1014億元，他正在考慮道德上過不過得去、政府應不應該舉債來普發現金？當然，他聽到很多民眾有認為不宜普發現金，也有希望發現金讓民眾充分使用，但這2350億元若分散，很多基礎建設、修繕軍方設備等都無法集中火力處理。



卓榮泰說，後續如何進行就待“立法院”說明後，盼能有一絲絲起死回生的機會，也期待社會持續發出聲音，讓公民來做決定。



因應美國對等關稅，“行政院”日前提出新台幣4100億元預算的“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”，包括930億元是因應美國對等關稅新政、強化國土安全韌性匡列1500億元、補助台電的1千億元等。在朝野激烈攻防下，“立法院”日前三讀通過新台幣5450億元的特別條例，除刪除撥補台電1千億元外，並增訂全民普發現金1萬元。

