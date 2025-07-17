三元能源大火燒出爭議　包商控血汗錢拿不回

台泥集團旗下的三元能源公司14日發生嚴重火警，又傳出台泥轉投資的中橡集團旗下林園先進材料科技公司涉及光電工程款項爭議，下包商武伽開發有限公司17日前往舉牌陳抗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月17日電（記者 蔣繼平）台泥集團旗下的三元能源公司14日發生嚴重火警，因為是台灣首座超級電池工廠，受外界關注，現又傳出台泥轉投資的中橡集團旗下林園先進材料科技公司涉及光電工程款項爭議，下包商武伽開發有限公司17日前往陳抗討新台幣1808萬元血汗錢。中橡集團聲明因統包商合昇能源公司涉財務糾紛，工程尾款已遭法院凍結，盼透過合法程序來解決。



台泥集團旗下的三元能源公司14日發生嚴重火警，近日又爆出轉投資的中橡集團旗下林園先進材料科技公司涉及光電工程款項爭議。該光電工程在高雄林園，已完工掛錶一年半，但負責施工的下包商武伽開發有限公司控訴拿不到追加工程款新台幣1808萬元，因統包商合昇能源倒閉，林園先進材料科技公司拒絕支付。



武伽開發有限公司董事長黃宣華17日上午率10多名員工，前往位於高雄市小港區的三元能源公司附近的路口舉牌抗議，不過因為涉及民事糾紛，無法申請路權及集會遊行，因此在警方到場維持秩序下，只能快閃表達訴求。

