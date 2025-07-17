藍黨團批不知恥近乎李進勇　慎防賤招出籠

國民黨團召開記者會，由副書記長許宇甄、藍委徐欣瑩出席。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於26日投開票，國民黨“立法院”黨團17日召開記者會，痛批“中選會主委”李進勇雙重標準，准許罷免團體搞奧步（閩南語：不好的招數），抹黑、造謠藍委，知恥近乎勇，不知恥近乎李進勇。此外，黨團也接到消息，26日前可能還會出現以前用過的“國家級警報”的賤招，要慎防賤招出籠。



中國國民黨團17日於黨團記者室開“只准罷團、東廠出奧步！不准反惡罷喊告急！？”記者會，由副書記長許宇甄、“立委”徐欣瑩出席。



許宇甄表示，他昨天與徐欣瑩一同和李進勇等“中選會”人員赴中山區投開票所考察，李進勇原本恐嚇大家說選前不可用“搶救、告急”字眼，豈料被翻出李進勇過去代表民進黨在競選雲林縣長時也用過“搶救、告急”字眼，李進勇被打臉後才改口允許，請問“中選會”是打手嗎？配合影響選情演出，知恥近乎勇，不知恥近乎李進勇。



“李進勇也在用奧步嗎？為何民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、罷團都能在公布前就知是26日投開票？”許宇甄說，罷團在宣布的前一天就知道，賤招出籠，宣傳車提前上路，這就是內線交易動員，惡劣操作，還假冒國民黨的車四處宣傳要同意罷免，欺騙國民黨支持者，藍委提告、報警了，檢調不辦就是不辦。



許宇甄批，藍委洪孟楷也被民進黨籍新北市議員李宇翔造謠說發500元新台幣請走路工，國民黨提告了、檢調也不辦，李宇翔已違反《選舉罷免法》。另外還有賭盤在炒熱選情，企圖用兩岸情勢升高，來添柴火讓賴清德搞獨裁、搞大罷免。

