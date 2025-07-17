馬祖國際藝術島9月開展　用藍色公路拼觀光

連江縣政府舉行“2025藍色公路海洋觀光記者會”。（照：連江縣政府提供） 中評社馬祖7月17日電／連江縣政府今天發布2025年第三屆“馬祖國際藝術島”將於9月5日至11月16日盛大登場，展期歷屆最長，橫跨73天，邀集來自日本、澳洲等多國超過30組藝術家，於四鄉五島帶來50餘件藝術創作，透過多元媒介詮釋海洋文化，開啟島嶼與世界的藝術對話。連江縣縣長王忠銘出席“2025藍色公路海洋觀光記者會”致詞時表示，馬祖自古以海為生，海洋不僅是居民生活的日常，更是地方文化與觀光發展的根本。



馬祖國際藝術島，今年正式邁入第三屆，第一屆主題為“島嶼釀”，第二屆則是“生紅過夏”，而即將於2025年舉辦的第三屆主題則是“拍楸– 你的海洋，我的陸”。從9月5日到11月16日，遍佈四鄉五島，北竿鄉（島）、南竿鄉（島）、莒光鄉（東莒島／西莒島）、東引鄉（島），及數十座島嶼，展開一場長達 73 多天的戶外美術館。



王忠銘強調，藍色公路串聯台灣與離島，是馬祖邁向國際、推動觀光轉型的重要動力，並特別感謝“交通部”及航港局對離島交通與觀光政策的長期支持，讓馬祖在建設與行銷上得以穩健前行。



本屆藝術島主題“拍楸”（pha－jiu）源自閩東語，是一種需集結眾人之力、以竹樁入海進行捕魚的傳統技藝，代表了馬祖人向海致敬的精神，也希望透過多元藝術形式，呈現馬祖豐富的海洋文化。展覽期間，旅人可搭乘藍色公路航線，展開跳島之旅，穿梭於軍事遺跡、閩東聚落與自然風景之間，感受藝術與土地交融的生命力。



藍色公路不只是交通路線，更是馬祖通往世界的文化廊道。連江縣政府誠摯邀請海內外旅人啟程馬祖，走向海洋，走進藝術，共同體驗島嶼與藝術交會的感官盛會。