北上幫大罷免宣傳？陳其邁：市政優先

民進黨籍高雄市長陳其邁17日出席市政行程時受訪。（中評社） 中評社高雄7月17日電（記者 蔣繼平）首波24位中國國民黨籍“立委”罷免案將在7月26日投開票。民進黨籍高雄市長陳其邁17日被問及是否規劃要去外縣市協助大罷免宣傳，陳其邁表示，身為地方首長，有非常多市政要推動，包括最近南部風災，所以還是以市政為優先。



大罷免倒數階段，各方陣營都開始積極造勢。罷團19日由“反共護國志工聯盟”主辦的“護國大遶境”活動在青島東路舉辦造勢晚會。民進黨也拿下24日凱道路權，將與罷團合辦“罷前之夜”，26日投票日當天也會有開票活動。



陳其邁17日出席“高雄高工實習大樓興建工程動土典禮”。他受訪時表示，現在台灣面臨到重大的變局，不管是在地緣政治、區域安全，或者是經濟面對關稅的挑戰。人民期待的是，行政跟立法應該要充分合作，就目前所面臨的重大挑戰，能夠好好的來進行法案的協商、預算的審查，這個才是人民的期待。



陳其邁表示，很顯然現在的“立法院”，不管是在各式的法案有非常多“違憲”的爭議，或者對於中央地方財政收支劃分的法案，也都沒有向地方或者是行政部門協商。所以一個能夠瞭解人民期待、能夠正常運作的“國會”，對台灣是非常重要的一件事情。



陳其邁表示，現在因為他身為地方的首長，也有非常多的市政還需要繼續推動，包括說最近南部風災或者是相關市政，所以他還是會以市政行程優先。