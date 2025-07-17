劉孟俊：關稅如25%台幣需大貶才能因應

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電／台美關稅談判遲未揭曉，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊今日表示，根據分析模型，如果最後台美關稅談到25%以上，新台幣需要貶值到35元才能幫助出口商降低衝擊。



“立法院”財政委員會17日舉行“台美政府對等關稅協商“我國”政府因應對策”公聽會，針對如何利用匯率幫助出口商應對關稅壓力，劉孟俊指出，如果最後政府談到10到15%的關稅，目前30元左右的匯率是可以的；但是，如果最終關稅是15%甚至20%，匯率需要貶值到31－35元之間；最極端情況下，若台灣也被特朗普課25%甚至以上的稅率，新台幣恐怕要貶到35元，出口商才能度過這場危機。



此外，針對協助出口商減壓，劉孟俊提出，因為美元貶值影響出口商利潤，除了提供補貼，政府可以允許出口商用美元繳稅，或是在外勞薪資上，採取美元支付的方式，這樣都可以減輕匯率造成的影響。



在政府作為上，劉孟俊進一步表示，短期政策聚焦於協助企業“業態轉型”，如透過轉投資、異地設廠、調整產品組合等方式，降低出口市場集中度並強化接單彈性，進而因應區域風險擴大所帶來的衝擊。



劉孟俊說，中期策略則著眼於擴大國際合作與產業升級。長期目標還是必須透過強化自身產業體質，逐步擺脫外部市場依賴。