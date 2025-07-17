連賢明：台有AI優勢　對美談判可抱一點希望

中經院長連賢明。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電／美國總統特朗普近日陸續宣布新對等關稅稅率引發國際關注，但台灣部份至今沒有公布。中華經濟研究院長連賢明17日受訪表示，AI是台灣的優勢，到目前為止，它對特朗普政府及台灣經濟都有相當強烈的角色，有助於與特朗普關稅談判，對台灣下半年經濟成長也會有利。



綜合媒體報導，連賢明今天受訪時提到，特朗普前幾天說其餘國家加徵稅率都是15%至20%，結果公布歐盟被課的關稅又變成30%。因此，對台灣的稅率應等到最後公布“再說”，現在先不用做預測。他也再打預防針指出，不過就算公布了，也可以看到，對各國也講幾乎都是一樣“繼續談”，談到8月1日。



台美關稅談判4月以來多次交手，特朗普政府卻遲遲未公布。連賢明強調，台灣佔了一個優勢，就是AI產業，至今放眼全球為景氣比較好的產業，也期望下半年能夠維持成長，“台灣目前的狀況，事實上可以抱持一點點希望”，不過，可能最後還是要看特朗普政府公布的數字。



中華經濟研究院17日公布今年第3季台灣經濟預測，因基期因素以及關稅政策等，預計2025年下半年成長趨緩，第3、4季成長率分別為1.52%、0.66%；即2025年成長趨勢由第1季破5%，逐季下緩至第4季低於1.0%；下半年平均成長率約1.08%，併計上半年，今年全年經濟成長率約為3.05%。

