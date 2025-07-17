台南藍軍曝災民慘狀　60歲男爬屋頂摔死悲劇

台南市因風災屋頂全掀或半掀統計有1萬2千戶。（圖：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南7月17日電（記者 蔣繼平）台南市因風災屋頂全掀或半掀統計有1萬2千戶，今起受理民眾申請屋損的慰助金。中國國民黨台南市議會黨團17日召開記者會要求加碼發給每位災民新台幣1萬元生活費，更曝光爬屋頂蓋帆布，導致台南有1名60歲男性摔死悲劇，更有2工人摔破頭縫了10幾針。對此，台南市議員、藍黨團書記長林燕祝痛批“台南災民不是難民！”



“中央”核定發放丹娜絲颱風造成屋損的慰助金，損壞面積20至99平方公尺發放5萬元、100平方公尺以上10萬元，台南市政府昨宣布加碼，未滿20平方公尺即發1萬元，且從寬認定有無居住事實，盼協助加速重建，17日起受理民眾申請。



國民黨台南市議會黨團17日召開記者會持續反映災區悲慘現況。黨團書記長林燕祝、議員盧崑福、議員方一峰等人出席。



林燕祝表示，這幾天台南又是打雷又是下大雨，尤其是屋頂被颱風吹毀的災民，日常生活不是一個苦字能形容，已經過了11天，台南還有400多戶還停電，市府應該緊急啟動安置。



另外，林燕祝更說，雖然“中央”提高災民屋頂受損補助，從新台幣5萬元到10萬元不等，市府還加碼1萬元，但很多遊子請假返家修復家園，“賴政府”應發給每位災民1萬元生活費，這些賴清德本命區的災民都用選票支持賴清德，請苦民所苦。