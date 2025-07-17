台中出現宣傳車假冒藍營推大罷免　黨部提告

國民黨台中市黨部主委顏文正（左起）、副主委張書華按鈴申告。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月17日電（記者 方敬為）台中市近期有懸掛藍色布條及“726投同意，救回國民黨”字樣的宣傳車在街頭穿梭，宣傳大罷免，引發議論。國民黨台中市黨部今天下午由主委顏文正、副主委張書華赴台中地檢署按鈴申告，針對不肖人士冒用國民黨名義宣傳罷免，混淆選民視聽等行為，提告“偽造文書”及違反“選罷法”等罪。



張書華代表受訪表示，黨工在7月16日在路上發現有輛宣傳車，車身懸掛藍色布條，上面還有形似中國國民黨黨徽的圖示，文宣內容卻是在宣傳大罷免，上頭還寫“726投同意，救回國民黨”標語，顯然是刻意讓民眾誤以為國民黨在推動大罷免，藉此誤導反罷免支持者，相當不可取！



張書華說，經過追查車輛後發現，至少有2輛相同文宣的宣傳車在路上跑，懷疑非個人所為，而是有組織運作，為了遏止此歪風，國民黨台中市黨部將對司機、車輛承租人提起告訴。



張書華強調，中國國民黨嚴正澄清，未授權政黨以外的任何人使用黨名、黨徽製作文宣，該行為恐涉《刑法偽造文書罪》及《選罷法》相關規定，我們已蒐集相關證據並正式提告，堅決反對認知作戰與不實操作，捍衛政黨公信力與民主制度，也呼籲檢調勿枉勿縱。