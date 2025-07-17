台積電第二季獲利3982億元　創歷史新高

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北7月17日電／台積電17日舉行第二季法說會，會中公布第二季財務報告，合併營收約新台幣9337億9千萬元，稅後純益約新台幣3982億7千萬元，年增逾六成，每股盈餘為新台幣15.36元，雙雙優於去年，各項數據均創下新高，並超越公司先前給出的財測區間。



媒體報導，台積電表示，今年第二季營收增加了38.6%，稅後純益和每股盈餘則皆增加了60.7%；與前一季相較，2025年第二季營收增加了11.3%，稅後純益增加了10.2%。



台積電指出，以上財務數字皆為合併財務報表數字，且像依照“金管會”認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。若以美元計算，2025年第二季營收為300.7億，較去年同期增加了44.4%，較前一季增加17.8%。今年第二季毛利率為58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率則為42.7%。



台積電表示，三奈米出貨佔台積公司2025年第二季晶圓銷售金額的24%，5奈米佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則估全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程(包含7奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。應用方面，消費性電子季增30%，高速運算（HPC）及物聯網雙雙季增14%，智慧手機季增7%、其他營收季增6%，車用則持平。