王鴻薇：卓榮泰拒發現金　就要迎接民意反撲

針對普發現金一萬元議題，藍委王鴻薇在臉書發文表達看法。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北7月17日電／24席中國國民黨籍“立委”罷免案將於7月26日投票。被列為危險名單的國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今日下午在臉書發文指出，“行政院長”卓榮泰不滿“立法院”政策應透過覆議，怎會用記者會方式單方面否決，公然拒絕普發一萬。她推測是要保護賴清德，但賴早就公開不支持普發一萬元，政府要繼續鐵頭，就準備迎接反噬。王呼籲選民用更大的民主告訴他們“我們不同意”。



“行政院長”卓榮泰上午親自出席“行政院”記者會，他說，普發現金一萬元得舉債，令他“內心交戰”。



王鴻薇指出，就在早上，基於超收稅收，以及面臨美國關稅紓困，由在野提案三讀通過全民普發現金1萬元政策，“行政院長”卓榮泰親自召開記者會，宣布無法普發1萬。換言之，執政黨決定告訴民眾，我們的政府“超收不還錢”，強硬蠻幹的方式，公然跟多數民意宣戰。



王鴻薇表示，卓榮泰的做法有兩大重點：



首先根據“中華民國憲法”增修條文，“行政院”對於“立法院”決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經“總統”之核可，於該決議案送達“行政院”十日內，移請“立法院”覆議。換言之“行政院”不接受“立法院”政策，應該經賴清德核可提出覆議，覆議不通過就應該請辭下台，卓榮泰不願意面臨民意檢視，用記者會的方式單方面否決多數民意結果，毫無民主法治素養可言。