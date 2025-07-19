邱世卿：美促日澳扮演台海戰略角色有兩訊號

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投7月19日電（記者 方敬為）外傳美國五角大廈加強對日本、澳洲施壓，要求日、澳明確說明台海衝突時的角色扮演。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，美國此舉透露兩個訊號，首先是，美國顯然無把握能在印太方面單獨對解放軍作戰並取得優勢；其次是，美國打算將台海衝突的作戰壓力分散，並要求軍事同盟協助承擔。



邱世卿表示，美國的舉動很容易產生反效果，會導致美國在印太區域的軍事合作夥伴更加謹慎，尤其是在面對美中關係時，雖然日本、澳洲很難在美中之間做到“真正的等距”，卻也要考慮中方觀感，這些國家並不樂見與中國交惡。況且美國迄今對台海衝突的應對作為仍保持“戰略模糊”，卻要求盟友具體表達立場，顯然有失公道。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



英國《金融時報》披露，美國正向日本與澳洲施壓，要求兩國釐清若台海爆發戰爭時所扮演的角色，引發東京與坎培拉的不滿。該報導指出，五角大廈負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）在與日澳官員的會談中積極推動此議題，儘管美方自己尚未對“保衛台灣”做出明確承諾。



邱世卿表示，美國要求日本、澳洲等盟友表態在台海衝突當中要扮演戰略角色，不只不會強化印太戰略，反而會使周邊國家感到遲疑，美國在印太地區乃至於其他國際軍事組織，例如AUKUS、NATO都是以美國為主體，這些軍事合作之所以會成立，都是基於其他成員間對美國所尋求的安全依賴。一旦美國不打算提供安全保護，甚至要求盟友要加強角色扮演，戰略同盟的緊密程度就會出現變化。



他指出，可以從日本防衛省近期釋出的“2025防衛白皮書”的內容觀察出來，整體架構與過去大同小異，雖然有特別提及對中國軍力的發展高度關注及警戒，但仍與過去的白皮書內容相同，沒有進一步對日本應對台海衝突的真實應對，以及日本在政治上面可能做的決定，有任何具體描述。顯然，日本對於美國的施壓，並不打算接受。

