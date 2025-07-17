中經院預測：台灣今年經濟成長率勉強保3　

中經院預測2025年的經濟成長率3.10%。(圖:中經院) 中評社台北7月17日電／中經院今天公布最新台灣經濟預測，因美國關稅政策不確定性仍高，估2025年經濟成長率為3.05%，勉強保3，但呈現“上熱下冷”。中經院院長連賢明認為，台灣對等關稅可以保持希望，最終結果應該還是在15%至20%之間。



中經院今天發布經濟預測，估2025年經濟成長率為3.05%。上半年因應美國總統特朗普對等關稅緩衝期的提前拉貨潮爆發，與市場對人工智慧（AI）的強勁需求，帶動商品出口大幅攀升，推升上半年表現超乎預期，經濟成長率達5.17%；下半年則因關稅政策發酵，不確定性仍高，平均成長率僅1.08%，第4季經濟成長率更衹有0.66%。



中經院預測，今年全年商品與服務輸出成長率為13.74%。連賢明認為，雖然下半年經濟成長放緩，提前拉貨可能削弱下半年的成長力道，但影響程度多少，有待觀察。另一方面，AI動能還是相當強烈，尤其台灣占了不錯的優勢，AI產業是全球景氣比較好的產業，希望下半年能夠繼續維持。



通膨方面，中經院認為，由於新台幣升值，抵銷進口通膨壓力，2025年全年消費者物價上漲率（CPI）為1.89%，低於2%的通膨警戒線。



連賢明直言，大家都在關注美國何時公布台灣的對等關稅稅率，他認為“我們可以保持一點點希望”；但不可諱言，關稅勢必會對經濟造成衝擊，只是影響程度多寡，得視最後數字而定。



外界關注特朗普最新說法，預告將對100多個較小國家課徵統一關稅，稅率“可能略高於10%”，其中是否涵蓋台灣？連賢明表示，特朗普說法一變再變，先不去預測結果，因為多數時候也猜不準，等到結果出爐再說。

