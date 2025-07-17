H20銷陸解禁　童子賢：美中避免火車對撞

和碩集團董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電／美國批准輝達（NVIDIA）H20降規晶片銷往中國大陸，外界關注對人工智慧（AI）市場及台灣供應鏈的影響。代工廠和碩董事長童子賢17日表示，美中雙方在AI領域有所妥協，避免硬碰硬的“火車對撞”局面。台灣處在很微妙的角色，“做得不錯，人家需要我們就好了”。



童子賢今天以台灣玉山科技協會理事長身分出席2025個資法論壇，會前接受媒體採訪時談到對輝達H20晶片解禁的看法。



童子賢表示，看起來美國與中國大陸互有妥協，達成供需平衡，也避免了硬碰硬、兩強“火車對撞”的局面。台灣處在一個很微妙的角色，“我們多說什麼都不好，我們就是默默的做，做得不錯，人家需要我們就好了”。



童子賢分析，因為H20本來就是美國政府管制下，把輝達AI晶片降低規格的設計。只不過到特朗普政府時代，他連H20都要管制。傳聞中如果連降低規格的晶片都要管制，那反而倒逼中國大陸自己去發展，反而壯大中國大陸自己產業。雖然大陸業者一開始可能沒做得那麼好，但隔幾年可能摸索越來越有門道。這不僅讓輝達失去一個市場，更是逼得對手變成輝達或像台積電，具備設計到製造的基本能力。



外傳美國與台灣、印度、瑞士將於近期達成貿易協議。童子賢指出，台灣在全世界扮演的角色，仍然是科技業好的合作夥伴。無論關稅高低，台灣可以繼續扮演這樣的角色，充分協助世界科技產業。



童子賢認為，由於台灣科技產業出口產值大幅增加，造成出超，美中貿易談判也有一些壓力，可能影響其他產業。目前只能繼續等待結果公布。

