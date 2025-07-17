陸委會：有10位陸配放棄台灣身份　遵照意願

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月17日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”要求1萬2146名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”專案，陸委會副主委兼發言人梁文傑17日表示，目前有10位陸配放棄台灣身份，理由不一而足，包括不願放棄在對岸享有的社會福利、要繼承財產、原有台灣配偶已不再，想回大陸等，我們遵照當事人意願。



梁文傑說，截至7月16日止，已繳付喪失原籍證明文件的有6569人、以具結替代申請延期赴陸辦理，或長期出境在外以列冊管理者有4287人，佔專案人數的89.4%。“移民署”也利用各種方式查找，各項數字仍在上升中，找不到人或還未與政府聯絡的剩下1290人。他強調，在找到人之前，不會直接註銷台灣身份，會利用各種方式尋人。



梁文傑指出，單一身份制度是兩岸人民關係條例所規定，具有雙重身分者，無論在台灣的時間有多長，只要被查獲，政府就不得不註銷其台灣身份，不存在執行期或追訴期的問題。我們此次針對特別是2004年以前的舊案清查，是給這些人補正的機會，從頭到尾都是基於善良的考慮，不存在壓迫等說法。



陸委會17日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。