魏哲家：台積電將在美國打造超大晶圓廠聚落

台積電董事長暨總裁魏哲家。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電／台積電今天召開法說會，董事長暨總裁魏哲家表示，正加速美國亞利桑那州第2座晶圓廠量產進度數個季度，並考慮加速第3座晶圓廠生產進度，台積電將在亞利桑那州擴展為一超大晶圓廠聚落，支持智慧手機、AI和高效能運算（HPC）等領域的客戶需求。



魏哲家說明全球布局最新情況指出，亞利桑那州第1座晶圓廠已在2024年第4季量產4奈米製程，良率與台灣晶圓廠相當。



魏哲家表示，第2座晶圓廠將採用3奈米製程技術，已完成建設，因應客戶需求，正致力將量產進度提前數個季度。



魏哲家說，第3座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，由於客戶對人工智慧（AI）相關需求強勁，將考慮加快生產進度。



魏哲家表示，第4座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，第5座和第6座晶圓廠將採用更先進的技術，這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。



魏哲家說，拓展計劃將使台積電足以在亞利桑那州擴展為一超大晶圓廠聚落，以支持智慧型手機、AI和HPC應用等領域的客戶需求。



除6座晶圓廠外，魏哲家表示，台積電亦計劃興建2座新的先進封裝設施，以及設立一間研發中心，以完善AI供應鏈。在計劃建設完成後，2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。



在日本布局方面，魏哲家指出，日本熊本第1座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底開始量產，第2座特殊製程晶圓廠的營造工程則訂於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況。



歐洲廠部分，魏哲家說，台積電正按計劃於德國德勒斯登興建1座特殊製程技術晶圓廠，並且進展良好，晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。



魏哲家表示，台積電計劃在未來數年於台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠，正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，以支持客戶強勁的結構性需求。



台積電財務長黃仁昭說，隨著熊本和亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，來自海外晶圓廠的利潤稀釋將更為顯著，預期2025年開始的未來5年，由於海外晶圓廠量產對毛利率稀釋在初期的影響約為每年2個百分點至3個百分點，到了後期則擴大為3個百分點至4個百分點。