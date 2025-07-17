朱立倫：讓綠友友吃飽吃滿　不如發現金一萬

針對普發現金一萬元議題，朱立倫批評讓綠友友吃飽吃滿，卻不讓百姓拿回超徵稅收。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北7月17日電／針對普發現金1萬元，“行政院長”卓榮泰今天說“內心交戰”，中國國民黨主席朱立倫今日下午在臉書發文指出，有什麼好交戰？ 難道卓內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民？百姓還是無法拿回超徵的納稅錢。朱立倫強調，現在已淪為大罷免大唬爛！唯有大罷免投下不同意，才能真正達到還錢於民。



“行政院長”卓榮泰上午親自出席“行政院”記者會，他說，普發現金一萬元得舉債，令他“內心交戰”。



朱立倫臉書開篇就破題“省不能省百姓，餓不能餓人民”。他批評，綠友友吃銅吃鐵，百姓卻無法拿回超徵的納稅錢。卓榮泰是想跟全民說，“賴清德不如蔡英文？”



朱立倫說，很遺憾，國民黨努力推動普發一萬現金應對經濟衝擊的方案，民進黨卻一心搞大罷免的政治惡鬥。



朱立倫指出，卓榮泰在記者會努力的用話術找理由，一方面說政府沒有錢進行普發，卻又說政府在110年至113年（2021年至2024年)實徵數超過預算數，是有1兆8707億，明擺著超徵稅金，卻又不願普發現金。



朱立倫說，事實上，即便如卓榮泰所說，1.87兆的超徵，“行政院”已經用掉1.4兆。目前可用餘額4436億，“立法院”通過的是上限5450億“特別條例”，分三年執行。“行政院”今年把2300億還錢於民編滿毫無問題，其他項目則依法分年提出特別預算。



朱立倫嘲諷指出，卓榮泰稱他“內心交戰”，有什麼好交戰？ 難道卓內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民嗎？



朱立倫說，過去蔡英文政府想發錢的時候就是“經濟果實全民共享”，結果當在野黨為了緩解關稅壓力推出普發現金一萬塊，卓榮泰就裝窮，用混淆視聽的方式說政府已經沒錢，難道卓榮泰言下之意是說賴清德執政後，“國庫”被掏空、支出被浪費，所以民進黨執政越久，台灣越慘嗎？



朱立倫強調，國民黨的立場一直很清楚，台灣在應對經濟衝擊已經是事實，對美關稅的衝擊已經引起全球經濟壓力，這一點韓國、新加坡都已經進行普發現金以應對關稅衝擊。民進黨為政治鬥爭，邏輯前後矛盾，實在讓全民看不懂。



