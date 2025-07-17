台中又大停水　盧秀燕諷賴：韌性非衹有軍演

日本山形縣知事吉村美榮子（左）拜會台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月17日電（記者 方敬為）台灣自來水公司管線水閥出問題，大台中地區今天上午無預警大停水，15萬戶受影響。中國國民黨籍台中市長盧秀燕下午對此表示，無預警停水已非首次，台中短短半個月內兩次大停水，衝擊民生、工商業，這不是正常情況，她並嘲諷“所謂韌性不是衹有軍事演習”，如何在水電各種物資做好充分且穩定供應，才是韌性真正的展現。



台中市潭子區17日凌晨發生閥類漏水，自來水公司緊急搶修，並從上午7點到18中午12時暫停供水，有10個行政區、15.8萬戶受影響。盧秀燕下午會見日本友好城市山形縣知事吉村美榮子，會後對此受訪，忍不住諷刺政府的“社會韌性”顯然做得不夠全面。



盧秀燕表示，先前台中才因為鯉魚潭的問題超過30萬戶停水，這次又有15.8萬戶無預警停水，的確造成民生、工商業很大的影響。今天因為無預警停水，地方政府手忙腳亂，協助民眾臨時取水，台水設有供水站，市府也做了一些措施，預計要長達超過1天、共計29個小時，希望自來水公司加緊修復，讓市民朋友早日有水可用。



對於外傳賴清德預計8月出訪中南美洲“友邦”並可能過境美國一事，盧秀燕回應，雖與賴在一些事物上觀念不同，但賴身為“元首”，如果要出訪或去拚外交，應該予以祝福支持，因此她祝福賴清德出訪順利。

