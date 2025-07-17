當賴清德面　蔣萬安籲：真正團結非槍口對內

台北市長蔣萬安致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）北部區域“2025城鎮韌性演習”17日舉行，賴清德、中國國民黨籍台北市長蔣萬安同台視察台北市中山國小，蔣、賴先後總結致詞，但卻爆出濃濃火藥味。蔣萬安表示，真正的團結來自於“我們都是一家人，槍口絕對不對內”，不分朝野以蒼生為念，團結不是用講的，要具體行動，不分顏色、同島一命。



台北市政府17日在中山國小進行戰時急救站及災民收容救濟站開設演練，與會有賴清德、蔣萬安、美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）、“國安會秘書長”吳釗燮、“國防部長”顧立雄、“外交部長”林佳龍、“衛生福利部長”邱泰源、“內政部長”劉世芳、“行政院政務委員”季連成、“國安會”副秘書長林飛帆、國民黨籍台北市副市長林奕華、張溫德等。



蔣萬安陪同完賴清德視察後，總結致詞表示，台北市“2025城鎮韌性演習”今天順利完成，首先歡迎賴清德特別撥冗蒞臨，同時也感謝“中央”各“部會”這段時間與市府密切的討論與協作，讓演習的推展更加順遂。另外市府各單位、台北市後備指揮部、公營事業單位、民間團體以及義警、義消、備役役男等所有民防團隊的參加，才能順利推動。



蔣萬安說，從“中央”到地方，從政府到民間，為了同一個目標而努力奮鬥，這就叫做“團結”。衹有真正的團結，才能打造韌性，才能守衛家園。團結，來自於“我們都是一家人，槍口絕對不對內”共同的信念。團結，是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念。團結，不是用講的，而是要行動。如同美國已故陸軍五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）所說四面環海的台灣是艘“不沉的航空母艦”，大家同在一艘船上，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與“中華民國”共存亡。



他說，這次的城鎮韌性演習，是“中央政府”的訓令規定，台北市也是首次整合過往的民安和萬安兩項演習，一起辦理。從去年12月他就要求市府團隊必須務實籌辦，從上午的兵棋推演，接著全市實施防空疏散避難演練，警報解除後也在小巨蛋以及中華電信信義園區，分別進行戰時民生必需品配售和災害搶救作為；剛剛在中山國小這裡，也實施醫療急救站、災民救濟站，以及心理作戰等各項演練。

