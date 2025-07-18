林深靖：賴想過境美國要付多少“買路錢”？

左翼民間團體平行政府秘書長林深靖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月18日電（記者 蔣繼平）傳出賴清德8月訪中南美“友邦”，並過境美國本土紐約、達拉斯。左翼民間團體平行政府秘書長林深靖接受中評社訪問表示，現在卡在美國關稅尚未公布，還有特朗普一頭熱想要促成“習特會”，台灣民眾會關心到底要付多少的“買路錢”才行？但這時間點賴不會得到太多好處，甚至要花更大的代價，台灣就甘願被放賭桌上作為籌碼嗎？且兩岸關係更緊張、更惡劣，可能都是未來隱憂。



林深靖，1961年生，法國理昂第三大學現代文學碩士，曾任《南方雜誌》編輯、《亞洲周刊》特約評論員。著有《政經事件簿》、《無德小英》等作品。社運界人士，目前擔任平行政府秘書長，訴求與當權統治者處於平行抗衡的狀態的民間團體。



林深靖表示，傳出賴清德8月訪問“友邦”過境美國紐約和德州達拉斯消息，看來規格會比去年高很多，去年底賴清德訪問太平洋地區期間過境夏威夷與關島，都不是在美國本土，這有點像是到台灣轉機，但被要求在離島澎湖降落一樣。目前看來府方態度非常曖昧，但訊息非空穴來風，且“外交部長”林佳龍已經去踩點。



林深靖表示，目前看起來卡在美國關稅未定，賴又要出訪，其實很多人關心的是要付多少“買路錢”才能夠得到在紐約過境的安排。台灣軍購很多美國武器就不說了，這是台美談判必須要付出的代價，但又傳出賴清德可以能會大規模採購美國大客機，基本上就是波音，比較麻煩是波音近年事故頻傳的問題。



林深靖表示，因為空難頻傳，波音股價跌很深，幾乎整個企業是在虧損狀態，每個月虧10億美元，蠻龐大的數目。這麼嚴重的虧損一定要找錢來彌補，但又被前員工爆料公司生產飛機流程有瑕疵等問題。



林深靖表示，如果這次買路錢是大量購買波音客機的話，對台灣來講很不公平，第一是美國用關稅壓著台灣，第二是為了賴清德個人的榮耀，達成“外交”上可以吹噓的成就，要去大量購買現在被認為是有問題的波音客機。真的要用台灣納稅人的錢去填補波音的財務黑洞，填得滿嗎？甚至還會威脅到未來飛航安全問題。

