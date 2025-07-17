柯文哲痛批檢方：不認罪就一直抓來問

台北地院17日開庭審理京華城案，柯文哲臉書發佈相關訊息。(照:柯文哲臉書) 中評社台北7月17日電／台北地院今天開庭審理京華城案，上午傳喚威京集團前法務經理陳俊源作證，以釐清他與威京同事合捐的新台幣210萬元政治獻金是否合法。而詰問完畢後，台灣民眾黨前主席柯文哲表示，陳說捐政治獻金不是行賄，結果一次又一次抓去問，問到第5次“他就認罪了”，並批評“這就是不正訊問”。



檢方指控，威京集團總裁沈慶京指示陳俊源等7位親信和財務人員，以人頭名義捐款分別捐贈30萬元，共210萬元給台灣民眾黨。而這筆錢被檢方認為是柯市府願意受理京華城案的“前金”，成為涉賄重要證據。



陳俊源今出庭作證時坦言，自己確實依公司指示捐款，但他認為這筆錢不屬於賄賂，也堅稱京華城是依法陳情，政治獻金不會影響行政決策。他表示，因考量訴訟的勞力、時間和費用皆非他能承擔，因此選擇認罪，但若事前得知是賄款，絕對不會答應，還會勸阻公司。



根據柯文哲臉書今天的發文表示，他曾看過陳俊源在檢方偵訊期間的筆錄，指檢察官多次傳喚、每次偵訊內容幾乎雷同。柯說，“陳俊源每次都說是政治獻金，不是行賄。但還是一問再問，結果同樣的問題問到第五次，他就認罪了，不是這樣嗎？”



柯文哲臉書內容認為，陳俊源是在精神疲乏下被迫妥協，並稱：“他今天開完庭，鐵定會哭。”



內容進一步批評，儘管檢察官堅稱每次偵訊程序合法，“但我告訴你，這就是不正訊問。你只要不認罪，我就一次、兩次、三次、四次、五次，一直叫你來，總會問到你認罪。”



臉書內容開頭指出，他要告訴各位檢察官，什麼叫 #不正訊問 ？你說你每次訊問都是正常的，但你只要不認罪，我就一次一次把你叫來問，問到有一次⋯你就終於會認罪。我也知道他的心態，算了，錢給你罰一罰，我就⋯。就像台灣人說的， #當作被鬼打到 ，他的心態就是這樣”。

