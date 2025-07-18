黃士修：賴上任後的論述品質低劣到難以置信

政治觀察家、“核能流言終結者”創辦人黃士修。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月18日電（記者 盧誠輝）政治觀察家、“核能流言終結者”創辦人黃士修接受中評社訪問表示，近期從賴清德的團結十講、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的“刑法100條”，到親綠網紅八炯的“大罷免失敗無法戒嚴”等一連串發言就可看出，民進黨的論述品質已經低劣到令人難以置信的程度。



黃士修，台灣清華大學理學院學士（主修數學、物理），英國倫敦帝國學院物理學碩士班肄業。出身公民團體，為核能流言終結者創辦人兼執行長、廣播媒體主持人及政治評論員。



黃士修指出，民進黨在這幾年的論述品質已經衰退到非常可悲的程度，過去蔡英文時期，至少門面還做得比較足，那時候蔡大膽任用類似林飛帆這樣從太陽花學運出來的領袖，擔任民進黨前副秘書長，林不但學歷漂亮，上台講話也有論述和理據，至少能把許多政策或議題包裝得比較漂亮。



他提到，但從蔡英文執政後期開始，一直到現在賴清德執政一年多來，民進黨的論述品質正快速下降中。從這次大罷免更可以看出，現在幫民進黨論述的意見領袖，竟然是像曹興誠、八炯這種完全沒有論述能力的人士，只會說出“藍白‘立法委員’”就是“舔共賣台”這類低劣的發言。



黃士修認為，最誇張的是柯建銘，一個有頭有臉的政治人物，卻在公開場合受訪說出，“要把藍白‘立委’難金尸罷免掉送進土城看守所”、“要用‘國安法’來辦這些藍白“賣台立委”、“要用‘刑法100條’來肅清這些藍白‘立委’”這些荒謬至極的言論。



黃士修強調，“刑法100條”在台灣民主史上是一個里程碑式的事件，當年為了懲罰思想犯，只要意圖顛覆政府，連有這個想法都不行，就會被抓起來關，但後來在當年很多黨外和民進黨前輩的努力下，甚至柯建銘本人當年也曾為此在“立法院”到處奔走，好不容易才把“刑法100條”給廢除掉。

