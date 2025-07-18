林廷輝：蕭美琴讓兩岸緩和　賴才能過境美國

林廷輝受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）傳出賴清德將於8月出訪中南美洲並過境美國本土。熟知綠營、前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，賴清德能在上任隔年就過境靠近華府的紐約，一個原因是美方利用台灣當籌碼，希望換取中美元首峰會能舉行，只是中方很可能因此反彈，造成反效果。另一個原因，則是蕭美琴之前接受專訪提及兩岸、外交等論述趨於緩和，這是美方希望的，因此，讓賴清德有希望在8月過境紐約，這比蔡英文任內還禮遇。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



根據《彭博社》報導，賴清德計劃8月訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯，計劃於8月4日在紐約停留、8月14日在達拉斯，不過行程仍未敲定。



林廷輝表示，賴清德要出訪中南美洲“邦交”國是早就規劃好，去年因為遇到美國選舉，加上若去年去中南美洲是拜登任內，為了不讓美國選舉製造困擾，賴去年沒有到美國本土，但也要有象徵性，去年就安排訪問太平洋島國，並過境夏威夷跟關島。美國總統特朗普已經執政半年，今年賴清德一定要安排訪問中南美洲。



他也說，賴清德出訪中南美洲，代表有積極經營中南美洲“邦交”國，也有重要象徵意義。中南美洲以前是台灣外交重鎮，蔡英文任內“斷交”巴拿馬、尼加拉瓜等，現在中南美洲“邦交”國只剩下瓜地馬拉、貝里斯、巴拉圭。美國務卿盧比歐一上台就去中南美洲“固樁”，讚許瓜地馬拉與台灣維持“邦交”，這些國家或許可以拿到美國比較好的援助，並獲得美國信任。



林廷輝表示，盧比歐在推動台北法案當時，正值是索羅門、吉里巴斯與台灣“斷交”，因此，盧比歐會注重幫忙台灣穩固“邦交”國。台灣在中南美洲“邦交”國的經營，也要看特朗普要不要經營“美國後院”。

