林廷輝看台灣關稅：還沒給夠美國

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）美國對台灣對等關稅稅率至今還未公布，前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，要公布早就公布了，顯然還有東西沒談妥，很多事情還沒確定，加拿大與墨西哥都是越談越多，加拿大是因為芬太尼，墨西哥是因為移民問題，而台灣至今還沒公布，“我們可能還沒給夠，而且我們可以給的多了”。



林廷輝說，台灣可能要買很多美國的東西，可能有農業州相關農產品，日本這麼硬都不退讓，那就給台灣買，加上北京也表態不買美國波音，那是不是就台灣包下來？印尼都可以買50架了，台灣買個兩倍也是可能，“畢竟台灣在美國眼中是有錢人”。另外一個原因，他認為，台灣方面很可能是晶片供應的問題，美國不希望有陸資操控台灣晶片的問題，涉及中國大陸廠商問題比較難解決。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



台美關稅談判遲未揭曉，“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣17日表示，目前有收到美國的關稅通知函有25國，台灣會在8月1日前持續與美國談到對台最有利的結果。



林廷輝說，說不定不會公布台灣的稅率，美國總統特朗普的作法是要你給東西，給到他願意，“我們可能還沒給夠”。日前公布印尼關稅從32%調降到19%，但是印尼承諾美國很多東西，包括：必須採購150億美元美國能源、45億美元農產品與50架波音飛機，“台灣要給的東西要更多”。

