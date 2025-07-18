普發現金府方態度？潘孟安沒有回應

潘孟安率領被提名人拜會民進黨團。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）“總統府”秘書長潘孟安今天率領“司法院”正副院長被提名人與大法官被提名人拜會民進黨“立法院”黨團，拜會時間大約5分鐘就結束，快閃離開。潘孟安面對媒體追問有關普發現金態度，以及有人認為“行政院長”卓榮泰應該下台等問題，都沒有回應，拜會完快速上車離開。



“立法院”25日將行使大法官人事同意權投票，也就是大罷免投票26日的前一天。



潘孟安今天帶著“司法院”正副院長被提名人，現任台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、“最高法院”法官蘇素娥，另外5位大法官被提名人，有中正大學法律學系教授蕭文生、“最高法院”法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調“最高檢察署”辦事林麗瑩、台北大學法律學系專任教授陳慈陽、政治大學特聘教授詹鎮榮等拜會黨團。



民進黨黨團總召柯建銘、黨團書記長陳培瑜與綠委林俊憲在會議門口等，黨團幹事長吳思瑤則到“立法院”門口等，迎接潘孟安與被提名人。



潘孟安與柯建銘等人寒暄後，原本轉頭就要進入會議室，吳思瑤則說簡單跟媒體說一下來拜會的理由。



潘孟安則說，還是要照慣例在這個會期拜訪國民黨團與民眾黨團，也要拜會民進黨團。謝謝柯建銘安排，希望得到黨團51位“立委”先進支持，讓大法官會議順利進行，希望全數通過。



潘孟安一講完，媒體追問有關普發現金府方態度、有人認為“行政院長”卓榮泰應該下台等問題，都沒有回應。