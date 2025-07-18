吳思瑤：藍白贊成延會是要撐滿司法保護傘

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨“立法院”黨團提案再延會至8月31日，該案今天可能在“立法院”院會處理。中國國民黨團、民眾黨團都支持延會，處理重大優先法案。但民進黨團不支持，黨團幹事長吳思瑤受訪時對此質疑，延會是為將司法保護傘撐好撐滿。



吳思瑤表示，民進黨團不贊成提案，延長到7月31日已是史上最長，且延會期間已連續4個星期二的院會，實際處理議案時間不到1小時就散會，是因為真的沒有重要議案要處理。藍白都說有優先法案卻現在都不處理，有什麼理由認為在8月就可以處理？



吳思瑤指出，包括國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、身兼國民黨組發會主委的國民黨“立委”許宇甄、身兼國民黨台南市黨部主委的國民黨“立委”謝龍介等人都涉罷免的不實連署案，質疑延會是否為了將司法保護傘撐好撐滿；而且“立法院”秘書長周萬來也提醒各委員會考察費用不夠，發文要求控管。



她也說，在野黨為了延會而延會，因為沒有重要法案要審查，延會成為國民黨、民眾黨各種考察作秀秀場。沒有議案可審，只會排考察，讓考察淪為秀場，民眾黨“立委”麥玉珍在考察時鬧笑話，為難選務人員，民眾黨“立委”黃國昌為了救罷免，去新竹棒球場挖土，讓“立委”司法保護傘撐好撐滿，但有挖到什麼嗎？淪為作秀道具，史上最混“國會”，沒有資格延會。



吳思瑤說，民進黨今天第三度提案，要求“立院”做出決議，譴責蕭美琴在捷克險遇中共襲擊案，但再度被藍白封殺，藍白不敢譴責中共。砲口對內、槍口對準自己人，就是國民黨、民眾黨。