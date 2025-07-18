傳“政院”不普發1萬？吳思瑤：媒體惡意下標

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）“立法院”通過中國國民黨版本特別預算條例，其中包括增列新台幣2350億元，用以全民普發現金1萬元，但昨天傳出“行政院”確定不普發1萬元消息。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤趕緊說明，“行政院”還在研議，沒有做出發不發的決定，且特別條例還沒有送出“立法院”，“行政院”尚未收到法案，“行政院長”卓榮泰陷入天人交戰，必須要再三研議。



吳思瑤更劍指國民黨籍台北市長蔣萬安說，至於在野黨說實徵金額超過新台幣一兆八，這不是事實，有好多支出，怎麼不說地方也超徵2804億元，她看了台北市決算，有539億累計剩餘，蔣萬安要不要考慮，以台北市人口245萬計算，台北市一人可以發2萬，請蔣萬安好好回答。民進黨不認為有累計剩餘就要發現金因為國家要建設，對於藍白主張，蔣萬安作何感想。



吳思瑤表示，“行政院”要怎麼作為，輪不到“立委”說三道四，反倒是“立法院”要好好檢討，一再違法“違憲”。



她強調，有些媒體驟下結論，說“行政院”不發了，“行政院”還再研議，“沒有發不發的決定”，是媒體惡意下標，散播對立說法。卓院長陷入天人交戰，不能違法“違憲”，加上普發現金三讀法案，還沒送出“立法院”，“行政院”也還沒收到。作為“行政院”院長要被勒著脖子做違法“違憲”的事嗎？當然天人交戰。



吳思瑤也指出，這1萬元如果要發，勢必要舉債1014億元，要借錢、舉債、向下一代預支，只為了滿足藍白的普發現金，站在負責任執政黨要再三思量。