關聖帝君誕辰　邱臣遠許願盼安定新竹

新竹市代理市長邱臣遠今日到新竹關帝廟參香祈福。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月18日電（記者 盧誠輝）今天是黃曆6月24日關聖帝君誕辰，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠到新竹關帝廟參香祈福時，特別意有所指地許下三個願望表示，台灣近期面對美國對等關稅挑戰，還有政治情勢的緊張，需要一股安定的力量來持續推動經濟繁榮發展，所以他希望能安定新竹，讓新竹經濟更加繁榮發展。



邱臣遠今日到新竹關帝廟出席關聖帝君1866週年聖誕祈福儀式，包括新竹市民政處長施淑婷、新竹市警察局長許頌嘉、新竹市消防局長李世恭等人都到場出席。



邱臣遠在致詞時指出，今天非常榮幸來參加關聖帝君1866週年聖誕的祈福焚香儀式，關聖帝君一直以來都扮演著忠、義、仁、勇、信，也是正義的化身。新竹關帝廟長期以來不管是對清寒家庭的救助，還是對文化圖書方面的工作，對社會都有一定的貢獻，尤其是在現在繁亂的世局當中，新竹關帝廟一直扮演著相對穩定的安定力量。



邱臣遠提到，關聖帝君除了保護警消同仁外，也是武財神，對很多商人、中小企業主與傳統產業來說，都是相當重要信仰支柱，尤其是近期台灣面對美國對等關稅的挑戰，還有相關政治情勢的緊張，更需要一股安定的力量來持續推動經濟繁榮發展。



邱臣遠說，他在關聖帝君1866週年聖誕這天想要許下願望，第一是新竹要安定，第二是經濟要繁榮，因為衹有安定新竹才能讓新竹的經濟更加繁榮發展。