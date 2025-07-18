“立院”三讀通過虐童加重刑責！最重可判死刑

三讀通過加重虐童刑責。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）“立法院”院會今天就處理兩項提案，而兩項提案都是台灣民眾黨“立法院”黨團提案。一案是本會期延會至8月31日，另一案則是關於加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人，加重其刑二分之一、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑等規定。而這兩案在表決過程中都看到台灣民眾黨主席黃國昌的角色。在喊口號時，還是由黃帶領藍白“立委”一起喊“虐兒零容忍，守護你長大”。



男童“剴剴”遭虐死案引發社會關注，外界關注是否修法加重刑責，嚴懲虐童行為。“立法院”會今天經表決，在藍白陣營合作之下，三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑二分之一、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑等規定。



該案中午在“立法院”會進行二讀表決，結果為出席委員105人，贊成60、反對45，贊成者多數通過，按贊成者包括民進黨籍“立委”邱議瑩，但這與民進黨團立場不同。三讀表決結果為，出席委員59人，贊成59、反對0，贊成者多數。邱議瑩事後也聲明，因操作失誤按下“同意”按鈕，與黨團立場不符，造成社會大眾與關心此案者的誤解，她深感抱歉，特此鄭重說明與致歉。



除了邱議瑩二讀表決按下同意外，民進黨“立委”林淑芬、王正旭、黃秀芳都沒表態。賴惠員、沈伯洋則沒有出席院會。



而民進黨“立委”在該修法三讀通過後，也高喊虐殺兒童最重可以處死刑，不要民粹修法。



全案今天在“立法院”會處理時，廣泛討論階段，朝野均認同凌虐兒童不可取，要加重處罰，支持虐殺兒童可處死刑，但對於刑法第286條有不同見解，甚至藍綠“立委”一度發生爭執，但衝突未擴大，會議仍順利進行。表決時，藍白挾人數優勢，通過台灣民眾黨“立法院”黨團、國民黨“立法院”黨團共提的再修正動議。



三讀通過條文規定，對於未滿7歲之人，犯刑法第271條（殺人罪）之罪者，加重其刑二分之一。對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯刑法第271條第1項之罪者，處死刑或無期徒刑。此外，未遂犯罰之、預備犯處5年以下有期徒刑。



另外，現行刑法第286條第1項條文規定，“對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑”。同條第2項條文則明定，意圖營利而犯第1項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。



這次修法也修正刑法第286條，三讀通過條文明定，對於未滿7歲之人，犯刑法第286條第1項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。