中評關注：綠想動人民蛋糕　讓藍白抗罷撿槍

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北7月19日電（記者 鄭羿菲）726大罷免投票在即，“行政院長”卓榮泰16日一句“舉債普發現金新台幣1萬元，我內心非常交戰”，想動人民期待拿到手的蛋糕，引來輿論猛批、灌爆卓的臉書，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤只能趕緊出面救火說“還沒決定發不發”。從賴清德、民進黨“立法院”黨團柯建銘，再到卓榮泰，言論爭議一波接一波，都已成反向動員指標，平添大罷免投票變數。



綠營為推動大罷免氣勢，民團發起環台大遶境，連賴清德也卯足全力發起“團結十講”宣傳，只是到第四講就喊卡，卻每一講都引發不小爭議，包括“雜質說”等都引來藍白撻伐，也被批評是“分裂十講”，意外凝聚反罷免陣營的氣勢，連深綠背景的前“立委”林濁水都跳出來反對賴再繼續開講。



緊接著，柯建銘在7月上旬表達，要在大罷免之後，還會有《刑法》100條伺候中國國民黨籍“立委”，引起輿論猛批，民進黨發言人吳崢只能趕緊滅火“恢復這樣的惡法，是民進黨所有黨公職絕對都會反對的事情”。但柯建銘仍不改口，再嗆“刑法一百條並未廢除，這是‘國安’重要法律”。前“客委會主委”楊長鎮痛批，柯對不起所有相信民主的人，應向全民嚴肅道歉。



近期，颱風丹娜絲重創南部，賴清德本命區的台南市也有多處房屋受損，部分地區更停電超過一週，賴清德雖南下勘災，但“不能只靠‘國軍’”、“屋頂要自己爬”等“驚”句再度引發爭議，甚至賴清德赴台南北門勘災時，一下車向災民揮手打招呼，災民直接洗臉嗆聲，“30幾個小時沒人關心，這個政府在幹嘛？不要做秀了啦！要實質幫助啦！”另外，也有媒體報導災民不滿表達“眼瞎了才會投給賴”。



民進黨爭議言論一波波，但引發全台民怨的則是卓榮泰打算動人民到手的蛋糕。“立法院”日前三讀通過特別條例，加入普發現金1萬元的2350億元預算，卓榮泰先是說“1萬元只能買遙控飛機、冰箱”，挨轟不知民間疾苦，但卓仍不改其志，17日召開“行政院”記者會，一條一條列出2021年以來政府的歲計賸餘使用狀況，並再度“喊窮”說若要普發現金政府得舉債千億元。

