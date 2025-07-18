黃國昌還能任“立委”？2年條款正反勢力較勁

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月18日電／台灣民眾黨前主席柯文哲任內訂下不分區“立委”2年條款，民眾黨將於8月10日舉行黨代表大會暨黨慶活動，已有多位黨代表提出提案，支持、反對與建議擱置的聲音並存，18日正式展開連署，預料將成為本次黨代表大會的焦點議題。



根據民眾黨內規劃，黨代表提案時間自9日起、14日下午5點截止，連署期間預計在18日上午9點起至21日下午5點截止。依規定，黨代表提案要成案，最終仍要在18日開放連署系統後，透過網路連署15人才可成案，後續即可進入黨代表大會討論。



《中時新聞網》報導指出，由於柯文哲身陷司法風波，此次大會將是首次在柯缺席情況下舉行，正值黨內權力布局與2026選舉策略交織之際，“2年條款”是否執行，將牽動黨內後續人事與選戰節奏。



報導表示，據瞭解，有黨代表提案主張暫不執行2年條款，認為黨目前面臨外部壓力與內部挑戰，與制定條款當時情境已大不相同。提案指出，2026選戰是民眾黨生存關鍵，現任不分區“立委”已在各地耕耘近2年，累積人脈與選服成果，應扛起參選與輔選責任。提案也提及，目前由黃國昌領軍的“立法院”黨團是黨內戰力核心，若此時更換人選，恐自削戰力，讓民進黨得利。



也有多位黨代表主張應該履行選前承諾，落實二年條款，認為此制度原意在培養政治素人，促進世代輪替，若堅持執行，將有21位具“立委”經驗人選可投入2028選戰，數量明顯優於未執行時的13位，有助民眾黨擴張實力。此外，當初高調宣傳2年條款，若如今自行撤回，恐引發外界對黨內立場搖擺、誠信不足的質疑。



針對卸任“立委”的安排，支持落實者也提出建議，認為可安排8位卸任“立委”轉任顧問職務，協助後進銜接選區經營與法案推動，並於2026擔任輔選主力角色。



另有黨代表認為，現階段就存廢作出決定仍嫌倉促，認為應給予更多時間檢視條款運作與接任者的履行能力，主張本屆黨代表大會暫不處理存廢問題，留待制度更成熟時再作討論。



此外，也有黨代表另提創意型提案，主張每任黨主席可舉辦演唱會活動，提升個人聲量與黨內識別度，打造與他黨不同的風格特色。



目前各項提案已陸續展開連署，預料將在黨代表大會上匯總討論，最終如何處理“2年條款”，將成為黨內未來發展方向的關鍵指標。