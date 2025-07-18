免費搭車回花蓮涉期約賄選　藍告發籲檢警查

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志質（右）與黨部主委盧新發向警方舉發。（國民黨花蓮縣黨部提供） 中評社台北7月18日電／近日網路有人發文發起“7月25日免費搭乘遊覽車返花蓮”活動，號稱不收費、不談政治。但中國國民黨花蓮縣黨部認為，疑在選罷案倒數階段大量動員、直達花蓮火車站，已涉嫌期約賄選。今天已向警方舉發，並呼籲選委會與檢調單位不可坐視不理。檢方回應，只要有相關賄選情資都會查辦。



國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、花蓮縣議員吳建志等人，今日一早前往花蓮縣警察局花蓮分局檢舉，呼籲警方就違反《選罷法》第99條契約賄選規定展開調查，將不法者繩之以法。



有網友發文並分享，下周五（25日）晚間剛好四輛遊覽空車去花蓮。有160個空位，不收車資、不談政治，純粹順路一起回家。時間是25日晚間7時30分至8時，在松山火車站西門，對面廣場搭車。不用報名先到先上，最晚8時全部發車，直達花蓮火車站，車滿就發車。



國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志質疑，這發文在多個社群平台發布，由大量內容相同的貼文同步出現，甚至連發車地點與路線、回程時間皆完全一致，形成明顯的系統性網路宣傳與動員操作。



吳建志指出，所有貼文皆強調“免費搭乘、直達花蓮”，更細列發車地點包括台北松山車站、桃園、新竹等地。甚至部分路線終點設於台東，明顯是所謂“花蓮及台東親友接送”的期約賄選。點開貼文帳號多為長期經營“罷免傅崐萁”的社群，恐已具備組織性與政治目的。



吳建志質疑，誰出資租用這些大型遊覽車？每台單趟至少需新台幣數萬元，是否來自政黨、側翼組織或不明金流？若真如貼文所言“不談政治”，為何刻意選在罷免案前夕集中發車、直送花蓮與台東？是否已經建立分工系統、點名登記？是否存在候車編組、名冊控票等投票動員行為？



吳建志表示，黨團已向警方報案舉發，也呼籲縣選舉委員會調查此案。檢方應主動偵辦遊覽車金流來源與組織關聯，依法追查是否屬契約賄選行為。花蓮地檢署表示，有任何相關賄選疑慮、情資都會查辦。