藍喊賴下周可能戒嚴　陳水扁：夭壽的假議題

陳水扁曬出一張2008年和馬英九在台北賓館舉行扁馬會的照片。（陳水扁新勇哥物語臉書） 中評社台北7月18日電／首波罷免案7月26日登場，中國國民黨智庫副執行長凌濤16日提醒大家慎防民進黨出奧步（閩南語：爛招），其中一個就是，賴清德可能下周就宣布戒嚴。對此，陳水扁18日痛批，這是大罷免前藉著戒嚴抹黑民進黨。戒嚴要經過“國會”的支持通過，現在的民進黨政府少數執政，根本不能也不會宣布戒嚴。2008年國民黨贏得“總統”大選，也曾抹黑扁會宣布戒嚴，拒絕交出政權。



國民黨日前召開“惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！”記者會，會中凌濤指出，國民黨在726罷免投票的倒數10天召開記者會，提醒大家慎防奧步。民進黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野“立委”，賴清德可能下周就宣布戒嚴。



陳水扁18日在臉書發文痛批，有夠夭壽（閩南語：短命地）的大罷前抹黑戒嚴奧步又來了！選舉一到，最擅長扭曲抹黑奧步的藍營又來了。媒體報導，大罷來到最後衝刺階段，國民黨7月16日卻指控，賴清德、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘下週可能緊急宣布戒嚴。實在是有夠夭壽的假議題！戒嚴要經過“國會”的支持通過，現在的民進黨政府少數執政，根本不能也不會宣布戒嚴。



陳水扁提及，2008年國民黨已經贏得“總統”選舉，也曾抹黑他會宣布戒嚴，拒絕交出政權。他曬出一張2008年4月1日和當時“總統”當選人馬英九在台北賓館舉行扁馬會的照片。他當時公開重申一定會政權和平轉移。更早的1994台北市長選舉，新黨趙少康陣營曾大肆宣傳，若陳水扁選上市長，“中華民國”會滅亡。陳水扁說，“事實證明陳水扁市長4年、‘總統′8年，‘中華民國′都沒有完蛋”。



