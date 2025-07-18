柯文哲買商辦被租客佔用　告上法院評估和解

左起民眾黨柯文哲與妻子陳佩琪。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北7月18日電／台灣民眾黨前主席柯文哲去年以選舉補貼款新台幣4300萬元購入中國航運大樓3樓商辦，卻遭租客“庭皓興業公司”逾期未搬離的困擾，他透過律師提起民事訴訟要求搬遷、給付積欠租金，台北地院今天開庭。



柯文哲於2024年6月購入該商辦後，與原承租人庭皓興業公司重新簽訂租約，雙方約定每月租金5萬1450元，租期至今年4月30日，但租約到期後，庭皓興業公司至今未返還房屋，柯文哲於是提起民事訴訟，要求庭皓興業公司遷讓房屋，並給付合約屆滿前積欠的9個月租金46萬3050元，以及今年5月1合約屆滿後未搬遷的5倍違約金，按月給付30萬8700元。



綜合台媒報導，北院今開庭，法官告知庭皓興業公司已經解散清算中，並以負責人桂焌傑為清算人。據指出，桂焌傑去年8月捲入柯文哲案遭搜索，公司營業及個人精神都受損，另外桂焌傑指柯文哲夫婦帳戶均被扣押，租金不知道匯到哪裡。



柯的委任律師張衞航表示，柯文哲妻子陳佩琪曾親自前往現場拜訪，卻遭庭皓興業負責人桂焌傑拒絕入內，對方亦未提出退租或遷讓條件，甚至從去年8月開始至今年4月即未再繳過房租，共計欠繳46萬3050元租金；房屋契約明訂今年5月到期，但被告至今仍不願遷出房屋，也應再支付5倍的懲罰性違約金，合計92萬6100元，欠租、懲罰性違約金，迄今總共138萬9150元。



被告桂焌傑則由律師蔡沂彤出庭表示，商辦租金每月約為5萬1450元。蔡沂彤另指出，商辦內設備出現問題，包括水龍頭流出黃水、冷氣故障等，全由被告自費修繕，花費多達數萬元，均可作為抵押房租的一部分。



另據瞭解，京華城弊案爆發後，由於柯文哲身分特殊，桂焌傑去年亦被檢廉懷疑為洗錢共犯，不僅商辦曾遭到搜索，還被傳喚作證；因長期遭媒體關注，經常有記者聚集樓下，嚴重干擾公司營業情形，種種因素都讓他心生不滿。



庭訊中，法官詢問雙方是否願意協商和解，蔡沂彤表示被告有意願和解；張衞航則回應，柯文哲亦同意評估和解可能，但仍待桂焌傑提出具體方案。