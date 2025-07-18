危地馬拉議長挺台　韓國瑜頻喊好感動

“立法院長”韓國瑜18日下午於“立法院”會晤危地馬拉國會議長羅慕斯率領的訪團。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北7月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日下午於“立法院”會晤危地馬拉國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos），羅慕斯不斷強調，“中華民國台灣”是兄長，危國上下全體堅定支持台灣加入國際組織，並說危國與中國大陸有政治經貿深化都是媒體錯誤報導。韓國瑜見狀頻喊“好感動！”不時握著羅慕斯的手。



參與這項拜會活動，台方有國民黨籍“立委”陳永康、民進黨籍“立委”王正旭、台灣民眾黨籍“立委”劉書彬、“外交部政務次長”陳明祺、拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城、禮賓處長陳欣新、“立法院”國際事務處長林晨富、編譯顧問王秀娟。危方有駐台大使艾特維、承諾革新秩序黨第五秘書長曼多沙、全國福利黨總召雷耶斯、全國希望聯盟議員費永、索洛沙諾、種子運動黨議員歌朵依、國會禮賓處長阿布雷斯。



韓國瑜親自到“立院”1樓大門迎接羅慕斯一行人，彼此互動熱絡、談笑自若，羅慕斯一進會客室還先簽下“開心來到美麗的台灣，我的兄弟之邦！”讓韓國瑜等人很感動。



韓國瑜說，台危交情超過90年，藍綠白都熱情歡迎危地馬拉，台危簽訂自由貿易協定，讓貿易量激增，尤其是危國的咖啡佔全台10%，會繼續增加佔比，“立院”現在泡的咖啡可能就是危國的，台危合作了半導體培訓計劃，希望中南美洲、危地馬拉半導體“開瓜結果（台譯：瓜地馬拉）”、發光發熱，讓危國未來幾十年的科技業有很好發展。危國這次有18名年輕學者來台接受種子學員計劃，高度期盼台危農業、醫療加大、加深交流，友誼長存。



羅慕斯表示，他們這次訪台4天，深化超過90年的台危情誼，實在萬分驕傲。這次訪問團深具意義，是跨黨派訪問團，藉此可表達危地馬拉對“中華民國台灣”的態度，就是不分黨派、國會、人民都堅定支持“中華民國”，建立台危雙邊關係。



羅慕斯提到，去年有不負責任的媒體，報導危地馬拉政府與中國大陸深化經貿、政治關係，這是錯誤報導、不可信。他說，危國國會日前通過2項決議文，他帶來中文翻譯版本送韓國瑜，決議文就是要向國際組織要求，讓台灣加入多邊組織、會議、活動。台灣對危國的農業、醫療、衛生、道路、基礎建設、半導體發展，讓危國有了立足之地，在危國肥沃的土地，可種下種子、開花結果。



“中華民國台灣”走在危地馬拉前面，是我們的兄長！”羅慕斯疾呼，感激台灣打開大門，讓危地馬拉進來學習，是最好的榜樣，天佑台灣。羅慕斯致詞完後，全體人員都激動地站起身鼓掌，韓國瑜更是深受感動，頻頻握著羅慕斯的手一直喊“好感動、好感動！”隨即繼續閉門會議交流。