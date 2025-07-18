朱立倫：公庫有錢人民沒錢？是賴要的團結？

國民黨主席朱立倫說，公庫有錢，人民沒錢？這是賴清德要的團結？（照片：朱立倫臉書） 中評社台北7月18日電／“立法院”上周五三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例”，全民普發現金1萬元。“行政院長”卓榮泰17日表示普發現金將舉債1014億元，內心非常交戰。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤今天又表示“行政院”還在研議。中國國民黨主席朱立倫質疑，誰在主導“國家”的財政方向？去年政府的稅收超徵了數千億，這每一分錢，都來自於人民的辛勤勞動。公庫有錢，人民沒錢？這是賴清德要的團結？



朱立倫今表示，公庫有錢，人民沒錢？這是賴清德要的團結？去年“中央政府”的稅收超徵了數千億，這每一分錢，都來自於人民的辛勤勞動。在通膨嚴重，關稅衝擊的此刻，普發現金擴大內需量能，本該是政府最優先的選項。



朱立倫指出，執政的民進黨十分矛盾，一方面，卓榮泰宣稱“沒有錢”普發現金1萬元；另一方面，民進黨團卻又對外表示“尚未定案”。



朱立倫質疑，這不禁讓所有民眾困惑，到底是誰在主導“國家”的財政方向？是卓榮泰必須服從賴清德的個人意志，上演一場“公庫空虛”的政治戲碼？還是政府內部有著比民意更重要的壓力，讓一個“福國利民”的政策窒礙難行？



朱立倫問賴清德，在競選時承諾要“傾聽民意，團結國家”。現在，全民都在等待一個最直接、最誠實的答案：這筆來自人民血汗錢的超徵稅收，賴清德覺得該不該發？



朱立倫呼籲，賴清德要出來面對全民的質疑，不要再讓行政團隊上演互相矛盾的政治鬧劇。我們會持續監督每一筆預算，確保納稅錢都花在刀口上。唯有強而有力的民意監督，才能將本該屬於人民的資產，真正還到人民手上。