童子賢幫核三重啟辯護代表賴？綠委：想太多

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月18日電（記者 黃筱筠）有媒體報導，支持重啟核三的正方辯論代表名單中，和碩聯合科技董事長、府方氣候變遷委員會副召集人童子賢竟赫然在列。這是否代表賴清德對核電的立場有轉變？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，這是過度聯想，童子賢參加氣候變遷委員會擔任副召集人，是以民間人士、企業家等身份出席，我們尊重他們給建言，但委員會不是一言堂，難道參加委員會意見都要跟賴清德一樣嗎？



核三重啟公投將於8月23日投票，“中選會”自8月7日起將舉辦5場電視發表會或辯論會。童子賢身為“總統府”氣候變遷委員會副召集人，擁核立場一向明確，與民進黨過去一貫的反核立場牴觸，因此引發不少討論。



根據報導，支持核三重啟的正方代表已排定，5場辯論代表分別是清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、國民黨“立委”翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、民眾黨“立委”黃國昌、和碩聯合科技董事長童子賢。



“立法院”會5月處理民眾黨團所提的重啟核三公投案，在藍白陣營多數表決下，送出此公投案，當時民進黨“立法院”黨團立場是反對。



吳思瑤今天受訪說，尊重童子賢，台灣是民主多元。童子賢對於核電觀點與立場，媒體都有報導，大家都有知道，尊重各方邀請的代表。但能源政策要社會共識，不會影響他們對於核能使用的三原則，包括：核能安全、核廢有解方，以及社會有共識。童子賢擔任正方代表也要回應這三個原則。



童子賢身為氣候變遷委員會副召集人身份適合擔任正方代表嗎？吳思瑤表示，尊重，委員會組成不是一言堂，各方意見都可以提出，氣候變遷委員會不是民進黨智庫，是作為“國家”政策、產官學研政策組成，反而賴清德成立委員會是希望有多元意見，台灣的自由民主多元，這是專業對話，不是民粹對決。



外界是否會聯想童子賢的立場是賴清德立場？吳思瑤也說，這是過度聯想，童子賢就是民間人士、企業家，我們尊重他給“國家”建言，他接受正方邀請擔任代表，他願意、我們尊重，那也是他的自由。氣候變遷委員會是共識決，不是一言堂，難道參加委員會就一定要跟賴清德一樣意見嗎？希望是多元、專業、理性對話。