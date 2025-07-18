罷藍31件全過！江啟臣等罷免案823投票

台“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北7月18日電／“中選會”今天審查通過第11屆“立法委員”中國國民黨籍（新北市第11選舉區）羅明才、（台中市第2選舉區）顏寬恒、（台中市第3選舉區）楊瓊瓔、（台中市第8選舉區）江啟臣、（新竹縣第2選舉區）林思銘罷免案等5案罷免案宣告成立。罷免案定於8月23日（星期六）舉行投票。



國民黨區域“立委”有36席、平地原住民2席、山地原住民1席，其中24席藍委罷免案將於7月26日投票、2席南投藍委罷免案將於8月23日投票，加上今日“中選會”宣布5席藍委罷免案成立，總共有31席藍委罷免案成立。綠委罷免案則都沒有成案。



“中選會”6月20日先公布第一波罷免案成案人數，為24名藍委加上新竹市長高虹安，藍委包括台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；新竹市鄭正鈐；雲林丁學忠；花蓮傅崐萁；台東黃建賓和基隆林沛祥。第一波投票是7月26日。



7月2日“中選會”通過南投馬文君、游顥罷免案。“中選會”今日再通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣林思銘罷免案，這7人訂於8月23日投票。726與823兩波罷免案投票總計31名藍委與1名市長。



“中選會”表示，針對羅明才罷免案，第11屆“立法委員”選舉新北市第11選舉區原選舉區選舉人總數29萬6636人，法定連署人人數應為2萬9664人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬6111人，經查對後符合規定人數3萬878人，不符合規定人數5233人。



顏寬恒罷免案，第11屆“立法委員”選舉台中市第2選舉區原選舉區選舉人總數30萬2779人，法定連署人人數應為3萬278人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬7156人，經查對後符合規定人數3萬1398人，不符合規定人數5758人。



楊瓊瓔罷免案，第11屆“立法委員”選舉台中市第3選舉區原選舉區選舉人總數26萬251人，法定連署人人數應為2萬6026人以上，該罷免案提出之連署人人數3萬1519人，經查對後符合規定人數2萬6657人，不符合規定人數4862人。



江啟臣罷免案，第11屆“立法委員”選舉台中市第8選舉區原選舉區選舉人總數21萬595人，法定連署人人數應為2萬1060人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬6730人，經查對後符合規定人數2萬1839人，不符合規定人數4891人。



林思銘罷免案，第11屆“立法委員”選舉新竹縣第2選舉區原選舉區選舉人總數23萬2865人，法定連署人人數應為2萬3287人以上，該罷免案提出之連署人人數2萬9827人，經查對後符合規定人數2萬4112人，不符合規定人數5715人。



“中選會”表示，羅明才罷免案發現連署前死亡人數4人；顏寬恒罷免案發現連署前死亡人數4人、有偽造情事人數3人；楊瓊瓔罷免案，連署前死亡人數2人、有偽造情事人數5人；江啟臣罷免案發現連署前死亡人數44人，有偽造情事人數3人；林思銘罷免案發現連署前死亡人數1人，涉有偽造嫌疑；“中選會”將依《刑事訴訟法》第241條職務告發之規定移送“最高檢察署”。



“中選會”指出，今日委員會議除決議前開罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過上開罷免案工作進行程序表，在今天罷免案成立之宣告後，28日前被罷免人提出答辯書，8月3日投票人名冊編造完成，8月13日至8月22日辦理公辦電視罷免說明會，8月19日前公告罷免投票人人數8月23日投票、開票，8月29日前審定罷免投票結果並公告罷免投票結果。