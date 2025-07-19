鄭安倉：兩岸水產品競爭激烈　台灣要比品質

高雄科技大學水產養殖系教授兼系主任鄭安倉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月19日電（記者 蔣繼平）美國尚未公布台灣的關稅，外界關注產業未來衝擊。高雄科技大學水產養殖系教授兼系主任鄭安倉接受中評社訪問表示，以台灣水產養殖來說，外銷美國為主的吳郭魚衝擊大，大陸也外銷美國很多，美國關稅高低影響程度，台灣要先看中國大陸關稅多少，若大陸關稅比台灣高的話，台灣就符合競爭力。但大國生產面積大，台灣要比的不是量能，而是品質，因此要做好內部提升。



養殖漁業發展協會18日上午邀請相關業者以及養殖戶，大約30多人，參訪位於屏東縣枋寮鄉的億興企業股份有限公司星堡枋寮養殖場，瞭解該場如何創造綠能水產雙贏，成為漁電共生示範場。進行產學合作的鄭安倉也到場出席。鄭安倉同時也是全台十大傑出農業專家，專長領域包含水產繁養殖、漁電共生養殖管理、友善養殖應用以及箱網養殖等。



針對美國對等關稅對造成水產養殖產業的衝擊，鄭安倉表示，若單獨養殖白蝦而言，衝擊性不大，主要台灣一年進口白蝦的量將近兩萬噸，本身就有內部需求量。但是台灣吳郭魚外銷主要銷往美國，且佔外銷總量的很大比例，會有衝擊。他補充，宏觀上來講，美國對等關稅造成的衝擊當然會有，會導致全球景氣衰退，不只是養殖產業，所有產業都會有衝擊。以台灣吳郭魚可能面臨的衝擊部分，官方都有相關的支持方案，包含內外行銷也會加強。



有關台灣關稅高或低的影響程度，鄭安倉表示，要看中國大陸的關稅是多少，因為吳郭魚在大陸稱羅非魚，也是主要出口到美國，大陸關稅就與台灣息息相關。只要大陸關稅比台灣高的話，台灣就符合競爭力。同樣都是競爭對手，就看稅金是不是提高，齊頭式平等。以水產品來看，台灣真正在比是與大陸、越南在比。



南部養殖的石斑魚、午仔魚很多銷往大陸，後續是否會有影響？

