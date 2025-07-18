加重兒虐刑責也反對　藍批綠是變相包庇虐童

加重兒虐刑責二讀時，民進黨全數反對。（照片：國民黨團提供） 中評社台北7月18日電／“立法院”院會今天三讀通過加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人，加重其刑二分之一、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑等規定。中國國民黨“立法院”黨團痛批，民進黨籍“立委”在黨團總召柯建銘一聲令下，集體投下反對票，民進黨變相包庇虐童犯的行徑，必須被歷史記住。民進黨包庇虐童犯雙標偽善的行徑，必須被公開！



國民黨團強調，剴剴的生命不能白白逝去。今日院會三讀增訂《刑法》第272條之1，加重兒虐刑責，明定殺死未滿7歲者，加重其刑二分之一。虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑，並處罰未遂犯；修訂《刑法》第286條，對未滿7歲者施虐致死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。同條增訂對於意圖營利，對未滿7歲者，施以凌虐，或用他法足以妨害其身心健全或發育，因而致死，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑。



國民黨團表示，兒虐零容忍，面對民進黨拖延修法、反對虐童刑罰加嚴，表達最沈重的譴責，虐童是惡性重大的犯罪，民進黨還在為他們擔心處罰過重，這不是冷血，又是什麼？



國民黨團指出，此次修法，民進黨團、“行政院”、“法務部”何其冷漠，完全没有提案或修正動議，消極應對，並以朝野協商冷凍期一個月拖延修法。之前民進黨“中選會”違法否決“國民黨團反廢死公投”，不交付全民公投。現在對人神共憤的虐童犯還企圖以立法技術手段來包庇，其實民進黨就是包庇罪犯的全民公敵。



國民黨團表示，今日民進黨團“立委”在總召柯建銘一聲令下，對藍白所提第286條修正動議，集體投下反對票。最後在藍白共同支持下，以60票贊成，45票反對，多數通過。民進黨變相包庇虐童犯的行徑，必須被歷史記住。



國民黨團說，今日在進行全案表決時，明明民進黨“立委”全體在場，卻又在表決過程中集體缺席，不敢留下全案反對的“國會”紀錄，何其雙標！何其偽善！不是反對修法嗎？為何又不敢留下“國會”紀錄？



國民黨團強調，今天民進黨包庇虐童犯雙標偽善的行徑，必須被公開！人在做！天在看！