同黨也沒法忍　綠議員拍桌轟台南救災一團亂

災後第12天，台南市災區還有多處還在清理。(照片：台南市政府) 中評社台南7月18日電／台南市遭丹娜絲颱風重創第12天，民進黨7名台南市議員18日槍口對內，聯手砲轟台南市政府救災一團亂，選區在重災區的謝舒凡、李宗翰2人一度拍桌怒轟毫無作為。要求台市府動支第2預備金，重新簡化災害申請表單，延後申請期限，落實中央“從簡從速”原則。



台南市17日剛全數復電，災區百廢待舉，災民赴區公所要申請補助卻拿到一整疊近10頁的填寫表單，不只災民錯愕，偏鄉更有許多不識字長輩沮喪求助民代。



《中時新聞網》報導，雜亂無章的救災工作連綠營自家人也看不下去，7名民進黨市議員18日槍口對內，砲轟自風災發生後看不到台南市政府作為，乾脆自己投入當志工，如今災後申請慰助金還需檢附一堆證明與填寫整疊的表單，根本未如中央要求的“從簡從速”，對鄉下長輩來說徒增困擾。



7名議員從災後的搶通道路、志工協助、屋頂修繕、垃圾清運到請領補助等工作，一一批評台南市工務局、社會局、環保局與教育局處理速度太慢，致災民苦不堪言，基層區公所對救助指令的應對更無所適從，要求各局處2天內提供救災報告。



李宗翰要求災民申請表單需重新修訂簡化版本，方便災民申請，別令補助的美意變成災民的壓力。謝舒凡砲轟市府未橫向整合，局處各吹一把調，太多補助表單刁難鄉下不識字的高齡災民。陳秋宏要求盡速提供土地當作垃圾暫置場，方便民眾清運整理家園。



周嘉韋要求市府加快動支第2預備金，投入救災工作，各局處單位進駐社區協助填寫、補助從優，若人手不足應向台南市長黃偉哲反應。林依婷要求暑假輔導前完成清理各災區校園。



台南市工務局表示，全市在這波風災傾倒4000多棵路樹，許多更壓倒電線杆，坦承若清除速度未如人意，將會改善。社會局、環保局與教育局陸續提出救災數字，承諾將加速恢復災區生活。