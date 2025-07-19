屏東枋寮保安宮　有全台唯一送白鶴儀式

屏東縣枋寮鄉的北勢寮保安宮，每年農曆5月初二保生大帝飛昇得道紀念日，會進行“送白鶴”儀式，祭典前，廟方會用純白宣紙、竹條及木條支架等，紙紮成一隻白鶴。（圖：北勢寮保安宮臉書） 中評社屏東7月19日電（記者 蔣繼平）全台有超過三百多間主祀保生大帝的廟宇，唯有屏東縣枋寮鄉的北勢寮保安宮，會在保生大帝飛昇得道紀念日，舉辦“送白鶴”的儀式。相傳保生大帝是被白鶴載往天上成仙，因此當地民眾紙紮白鶴作為紀念。廟內也特別介紹這段典故，且若在每年農曆五月初二前夕來參拜，還可見到一尊紙紮白鶴，很特別。



北勢寮保安宮，位於屏東縣枋寮鄉中寮村的保生大帝廟，以“送白鶴”祭典聞名。該廟起源於乾隆年間，北勢寮庄民募捐建屋成為開基本壇，同治年間曾遷建，並命名為“保安宮”。2000年因廟前保生路要拓寬，在原廟址後方5公尺處興建新廟並於2005年落成，2009年再將舊廟移至新廟後方空地保存。



傳說保生大帝是被白鶴載往天上成仙，因此枋寮民眾遂紙紮白鶴作紀念，每年農曆五月初二保生大帝飛昇得道紀念日，會進行“送白鶴”儀式。祭典前，廟方會用純白宣紙、竹條及木條支架等，紙紮成一隻白鶴，也開放祈福卡供遊客祈福。每年農曆五月初二將白鶴移往北勢寮率芒溪附近海邊，祭拜後引火焚燒。



該廟獨特的“送白鶴”儀式，在2015年9月18日以“枋寮北勢寮保安宮放白鶴”的正式名稱，被屏東縣政府登錄為民俗及有關文物，舊廟也是屏東縣縣定古蹟。廟方董事長沈枝忠於2016年表示該祭典已有上百年歷史。也曾吸引其它祭祀保生大帝的廟宇如高雄鼓山亭、大樹保安宮等廟宇前來取經。



枋寮鄉地處屏東平原與恆春半島的交會點，戶數約8.8千戶，人口約2.3萬人。農業特產有蓮霧與芒果。養殖漁業也很興盛，龍虎斑、午仔魚、龍膽石斑等。枋寮是前往墾丁的必經之路，搭乘火車需在此下車，轉搭客運續往恆春。也因文學大師余光中《車過枋寮》這首詩，讓台灣人留有印象。